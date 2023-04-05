Реутова Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Реутов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Реутов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Реутов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович

Смерть
Неизвестно