Реутова Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Реутов Василий Вуколович
Смерть
Неизвестно