Реутова Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич
Рождение ребёнка
30.01.1823
Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Вуколовна
Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич
Смерть
Неизвестно