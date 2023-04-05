Реутова Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Реутов Матвей Вуколович

Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Реутов Павел Вуколович

Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.01.1823

Сын: Реутов Василий Вуколович

Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Вуколовна

Отец ребёнка: Реутов Вукола Прокофьевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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