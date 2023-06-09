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Реутов Вукола Прокофьевич

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Реутов Прокофий Елисеевич

Мать: Реутова Настасья Федоровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Реутов Матвей Вуколович

Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Реутов Павел Вуколович

Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Реутов Василий Вуколович

Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Вуколовна

Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно