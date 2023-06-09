Реутов Вукола Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Вуколовна
Мать ребёнка: Реутова Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно