Абрамов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1899
Дата смерти19.06.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1899
Отец: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Евгений
Мать ребёнка: Абрамова (Гусева) Елизавета
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Абрамова (Абрамова) Галина
Мать ребёнка: Абрамова (Гусева) Елизавета
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1935
Сын: Абрамов Игорь
Мать ребёнка: Абрамова (Гусева) Елизавета
Смерть
19.06.1948