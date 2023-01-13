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Абрамов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1899

Дата смерти

19.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1899

Отец: Абрамов Илья

Мать: Абрамова (Кононова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Евгений

Мать ребёнка: Абрамова (Гусева) Елизавета

Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Абрамова (Абрамова) Галина

Мать ребёнка: Абрамова (Гусева) Елизавета

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1935

Сын: Абрамов Игорь

Мать ребёнка: Абрамова (Гусева) Елизавета

Смерть
19.06.1948

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