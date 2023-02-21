Абрамов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Абрамов Александр

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамова Василий

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урсини Евдокия

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Павел

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Михаил

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Смерть
Неизвестно
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