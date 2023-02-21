Абрамов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Абрамов Александр
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамова Василий
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урсини Евдокия
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Павел
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Михаил
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Иван
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Смерть
Неизвестно