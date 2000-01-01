Абрамов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Илья
Мать: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повстянко Веря
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казбан Зоя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Лидия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно