Абрамов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Илья

Мать: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повстянко Веря

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казбан Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Лидия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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