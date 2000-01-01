Абрамова (Кононова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кононова Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Абрамов Александр
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Михаил
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Иван
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Павел
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урсини Евдокия
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамова Василий
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Абрамов Илья
Смерть
1944