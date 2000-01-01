Абрамова (Кононова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Кононова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кононова Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Абрамов Александр

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Михаил

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Павел

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урсини Евдокия

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамова Василий

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Абрамов Илья

Смерть
1944
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