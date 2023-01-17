Абрамова (Гусева) Елизавета
Место рожденияс. Воскресенское БАССР
Дата рождения23.12.1907
Дата смерти15.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1907
Отец: Гусев Александр
Мать: Гусева Анна
с. Воскресенское БАССР
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Абрамова Галина
Отец ребёнка: Абрамов Александр
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1935
Сын: Абрамов Игорь
Отец ребёнка: Абрамов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Евгений
Отец ребёнка: Абрамов Александр
Смерть
15.01.1991