Абрамова (Гусева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Гусева) Елизавета

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Место рождения

с. Воскресенское БАССР

Дата рождения

23.12.1907

Дата смерти

15.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1907

Отец: Гусев Александр

Мать: Гусева Анна

с. Воскресенское БАССР
Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Абрамова Галина

Отец ребёнка: Абрамов Александр

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1935

Сын: Абрамов Игорь

Отец ребёнка: Абрамов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Евгений

Отец ребёнка: Абрамов Александр

Смерть
15.01.1991
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