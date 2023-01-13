Абрамов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935
Отец: Абрамов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
26.05.1958
Сын: Абрамов Александр
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
12.03.1964
Сын: Абрамов Максим
Мать ребёнка: Абрамова Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак