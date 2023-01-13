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Абрамов Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935

Отец: Абрамов Александр

Мать: Абрамова (Гусева) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
26.05.1958

Сын: Абрамов Александр

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Рождение ребёнка
12.03.1964

Сын: Абрамов Максим

Мать ребёнка: Абрамова Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак

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