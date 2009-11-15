Абрамов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1958
Дата смерти15.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1958
Отец: Абрамов Игорь
Мать: Абрамова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Вероника
Рождение ребёнка
20.05.1981
Сын: Абрамов Алексей
Мать ребёнка: Абрамова Вероника
Рождение ребёнка
01.03.1984
Дочь: Французова (Абрамова) Анна
Мать ребёнка: Абрамова (Стрельникова) Ольга
Рождение ребёнка
26.09.1991
Дочь: (Абрамова) Елена
Мать ребёнка: Абрамова (Стрельникова) Ольга
Смерть
15.11.2009
Причина смерти: Сердечный приступ