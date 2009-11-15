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Абрамов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1958

Дата смерти

15.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1958

Отец: Абрамов Игорь

Мать: Абрамова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Вероника

Рождение ребёнка
20.05.1981

Сын: Абрамов Алексей

Мать ребёнка: Абрамова Вероника

Рождение ребёнка
01.03.1984

Дочь: Французова (Абрамова) Анна

Мать ребёнка: Абрамова (Стрельникова) Ольга

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1991

Дочь: (Абрамова) Елена

Мать ребёнка: Абрамова (Стрельникова) Ольга

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
15.11.2009
Причина смерти: Сердечный приступ

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