Абрамов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1981

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1981

Отец: Абрамов Александр

Мать: Абрамова Вероника

Рождение ребёнка
17.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Вера

Рождение ребёнка
19.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Вера

Развод
Неизвестно

Жена: Абрамова Вера

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