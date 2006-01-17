Абрамов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1981
Отец: Абрамов Александр
Мать: Абрамова Вероника
Рождение ребёнка
17.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Вера
Рождение ребёнка
19.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Вера
Развод
Неизвестно
Жена: Абрамова Вера