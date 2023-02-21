Абрамова (Белопольская) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Белопольская) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1981

Отец: не указан

Мать: Мать

Рождение ребёнка
17.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Алексей

Рождение ребёнка
19.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Абрамов Алексей

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