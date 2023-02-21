Абрамова (Белопольская) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1981
Отец: не указан
Мать: Мать
Рождение ребёнка
17.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Алексей
Рождение ребёнка
19.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Абрамов Алексей