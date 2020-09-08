Абрамов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1964

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964

Отец: Абрамов Игорь

Мать: Абрамова Мария

Бракосочетание
30.08.1986

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1987

Сын: Абрамов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
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