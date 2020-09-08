Абрамов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964
Отец: Абрамов Игорь
Мать: Абрамова Мария
Бракосочетание
30.08.1986
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1987
Сын: Абрамов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно