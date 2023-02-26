Усов Яков Иосифов
Место рождения
Дата рождения09.10.1820
Дата смерти04.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1820
Отец: Усов Иосиф Ильин
Мать: Усова Елизавета Семёнова
Бракосочетание
19.10.1847
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849
Дочь: (Усова) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Усов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
10.06.1854
Сын: Усов Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: (Усова) Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Смирнова (Усова) Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: Савичева (Усова) Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: (Усова) Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова
Смерть
04.08.1900
Причина смерти: от натуральной