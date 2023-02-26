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Усов Яков Иосифов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.10.1820

Дата смерти

04.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1820

Отец: Усов Иосиф Ильин

Мать: Усова Елизавета Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1847

Жена: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: (Усова) Мария Яковлева

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Усов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1854

Сын: Усов Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: (Усова) Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Смирнова (Усова) Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: Савичева (Усова) Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: (Усова) Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.08.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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