Савичева (Усова) Ефросиния Яковлева
Место рождения
Дата рождения17.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1860
Отец: Усов Яков Иосифов
Бракосочетание
05.11.1882
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1883
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
23.06.1885
Дочь: Гладышева Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
06.04.1888
Сын: Савичев Александр Андреев
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
23.11.1890
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
20.03.1893
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
09.12.1895
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
09.12.1895
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
10.07.1898
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
27.04.1901
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров
Смерть
Неизвестно