Савичева (Усова) Ефросиния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева (Усова) Ефросиния Яковлева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1860

Отец: Усов Яков Иосифов

Мать: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1882

Муж: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Дочь: Гладышева Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1888

Сын: Савичев Александр Андреев

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1890

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1893

Сын: Савичев Василий Андреев

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1895

Сын: Савичев Павел Андреев

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1895

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Савичев Владимир Андреев

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1901

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Савичев Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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