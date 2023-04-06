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Усова Феодосия Харитонова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

17.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1847

Муж: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Усов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1854

Сын: Усов Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Смирнова Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: Савичева Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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