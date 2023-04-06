Усова Феодосия Харитонова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти17.01.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1847
Муж: Усов Яков Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1849
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Усов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Рождение ребёнка
10.06.1854
Сын: Усов Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Смирнова Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: Савичева Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Усов Яков Иосифов
Смерть
17.01.1890
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище