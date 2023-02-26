Усов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Усов Яков Иосифов
Бракосочетание
23.01.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884
Сын: Усов Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
22.09.1886
Дочь: (Усова) Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
29.03.1888
Дочь: (Усова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
30.03.1890
Сын: Усов Георгий Иванов
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
19.07.1892
Сын: Усов Василий Иванов
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Савичева (Усова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
25.05.1894
Сын: Усов Иван Иванов
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
14.02.1896
Сын: Усов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
13.03.1898
Сын: Усов Алексей Иванов
Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева
Смерть
Неизвестно