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Усов Иван Яковлев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Усов Яков Иосифов

Мать: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1884

Сын: Усов Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1886

Дочь: (Усова) Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1888

Дочь: (Усова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1890

Сын: Усов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1892

Сын: Усов Василий Иванов

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Савичева (Усова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1894

Сын: Усов Иван Иванов

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1896

Сын: Усов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Усов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Усова (Тарушкина) Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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