Усов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения13.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898
Отец: Усов Иван Яковлев
Мать: Усова Наталия Яковлева
Военная служба
1915
доброволец 156-й Гомельский полк
Военная служба
1916
Событие: На излечении Дата события: 01.01.1916-31.12.1916 Место события: Гор.лаз. № 16 Петроград Тамбовская 63 Источник: «Именной список раненых и больных воинов, находящихся в госпиталях и лазаретах.... Показать все
Военная служба
1917
вольноопределяющийся 150-й пехотный Таманский полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова ?
Смерть
Неизвестно