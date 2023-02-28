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Усов Алексей Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898

Отец: Усов Иван Яковлев

Мать: Усова Наталия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
доброволец 156-й Гомельский полк
Военная служба
1916
Событие: На излечении Дата события: 01.01.1916-31.12.1916 Место события: Гор.лаз. № 16 Петроград Тамбовская 63 Источник: «Именной список раненых и больных воинов, находящихся в госпиталях и лазаретах.... Показать все
Военная служба
1917
вольноопределяющийся 150-й пехотный Таманский полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова ?

Смерть
Неизвестно
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