Усов Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рождения10.06.1854
Дата смерти16.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1854
Отец: Усов Яков Иосифов
Бракосочетание
04.11.1884
Жена: Усова Домника Евсеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1884
уволенный в запас армии нестроевой старшего разряда писарь
Рождение ребёнка
14.09.1885
Сын: Усов Иван Петров
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Военная служба
1886
унтер-офицер
Рождение ребёнка
20.07.1887
Сын: Усов Илья Петров
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Рождение ребёнка
26.07.1891
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Усов Павел Петров
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Рождение ребёнка
27.01.1895
Сын: Усов Василий ст.
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Усов Василий Петров
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Рождение ребёнка
21.11.1898
Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева
Смерть
16.11.1907