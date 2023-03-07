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Усов Пётр Яковлев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.06.1854

Дата смерти

16.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1854

Отец: Усов Яков Иосифов

Мать: Усова Феодосия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1884

Жена: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1884
уволенный в запас армии нестроевой старшего разряда писарь
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Усов Иван Петров

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1886
унтер-офицер
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Усов Илья Петров

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1891

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Усов Павел Петров

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Усов Василий ст.

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Усов Василий Петров

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Усов Александр Петров

Мать ребёнка: Усова Домника Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.11.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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