Усова (Пешкина) Домника Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова (Пешкина) Домника Евсеева

Усова (Пешкина) Домника Евсеева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

16.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Пешкин Евсевий Миронов

Мать: Пешкина Елена Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Усов Иван Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Усов Илья Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1891

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Усов Павел Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Усов Василий ст.

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Усов Василий Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Усов Александр Петров

Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.09.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close