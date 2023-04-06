Усова (Пешкина) Домника Евсеева
Место рождения
Дата рождения01.01.1859
Дата смерти16.09.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: Пешкин Евсевий Миронов
Мать: Пешкина Елена Косьмина
Бракосочетание
04.11.1884
Муж: Усов Пётр Яковлев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1885
Сын: Усов Иван Петров
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
20.07.1887
Сын: Усов Илья Петров
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
26.07.1891
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
12.08.1893
Сын: Усов Павел Петров
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
27.01.1895
Сын: Усов Василий ст.
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Усов Василий Петров
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
21.11.1898
Отец ребёнка: Усов Пётр Яковлев
Смерть
16.09.1901
Причина смерти: от чахотки