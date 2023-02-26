Пешкина (Пенкина) Елена Косьмина
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти09.09.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Пенкин Косьма (Корнеев)
Рождение ребёнка
27.12.1839
Дочь: (Пешкина) Анисия Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Бракосочетание
20.01.1846
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1847
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
14.01.1849
Дочь: Терезова (Пенкина) Татьяна Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
23.07.1850
Дочь: (Пенкина (Пешкина)) Анна Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
05.02.1852
Сын: Пешкин Фёдор Евсеев
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
13.08.1853
Дочь: (Пешкина) Васса Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
28.06.1857
Дочь: (Пешкина) Ольга Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Усова (Пешкина) Домника Евсеева
Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов
Смерть
09.09.1891