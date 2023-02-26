Пешкина (Пенкина) Елена Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкина (Пенкина) Елена Косьмина

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

09.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Пенкин Косьма (Корнеев)

Мать: Пенкина Пелагея Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1839

Дочь: (Пешкина) Анисия Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1846

Муж: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1847

Сын: Пешкин Владимир Евсеев

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1849

Дочь: Терезова (Пенкина) Татьяна Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1850

Дочь: (Пенкина (Пешкина)) Анна Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1852

Сын: Пешкин Фёдор Евсеев

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1853

Дочь: (Пешкина) Васса Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1857

Дочь: (Пешкина) Ольга Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Усова (Пешкина) Домника Евсеева

Отец ребёнка: Пешкин Евсевий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.09.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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