Терезова (Пенкина) Татьяна Евсеева
Место рождения
Дата рождения14.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1849
Бракосочетание
17.10.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1872
Дочь: Станкевич (Терезова) Наталия Иванова
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1874
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
02.02.1876
Сын: Терезов Семён Иванов
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
24.03.1879
Сын: Терезов Иван Иванов
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
29.08.1883
Дочь: (Терезова) Анна ст
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
23.06.1885
Дочь: (Терезова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: (Терезова) Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Терезов Тихон Иванов
Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно