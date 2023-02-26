Терезова (Пенкина) Татьяна Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терезова (Пенкина) Татьяна Евсеева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1849

Отец: Пешкин Евсевий Миронов

Мать: Пешкина (Пенкина) Елена Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1871

Муж: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1872

Дочь: Станкевич (Терезова) Наталия Иванова

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1874

Сын: Терезов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1876

Сын: Терезов Семён Иванов

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1879

Сын: Терезов Иван Иванов

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1883

Дочь: (Терезова) Анна ст

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Дочь: (Терезова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: (Терезова) Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Терезов Тихон Иванов

Отец ребёнка: Терезов Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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