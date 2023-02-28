Станкевич (Терезова) Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения10.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1872
Отец: Терезов Иван Стефанов
Мать: Терезова Татьяна Евсеева
Бракосочетание
17.05.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Станкевич Василий Александров
Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов
Рождение ребёнка
23.02.1899
Дочь: Ираида Александрова
Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов
Рождение ребёнка
19.06.1907
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов
Смерть
Неизвестно