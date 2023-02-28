Станкевич (Терезова) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Терезова) Наталия Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1872

Отец: Терезов Иван Стефанов

Мать: Терезова Татьяна Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Станкевич Александр Дамианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Станкевич Василий Александров

Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1899

Дочь: Ираида Александрова

Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Станкевич Александр Дамианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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