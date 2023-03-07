Станкевич Александр Дамианов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти04.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
17.05.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова
Работа или профессия
1894
почтово-телеграфный почтальон
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Станкевич Василий Александров
Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1899
Дочь: Ираида Александрова
Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова
Рождение ребёнка
19.06.1907
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова
Смерть
04.09.1909
Причина смерти: от чахотки
Работа или профессия
До 1909
столоначальник Поречского полицейского управления