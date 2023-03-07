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Станкевич Александр Дамианов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

04.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Мать: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1893

Жена: Станкевич Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1894

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
почтово-телеграфный почтальон
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Станкевич Василий Александров

Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1899

Дочь: Ираида Александрова

Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Станкевич Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.09.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Работа или профессия
До 1909
столоначальник Поречского полицейского управления
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