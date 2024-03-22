Станкевич (Капутовская) Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Капутовская) Мария Егорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.02.1839

Дата смерти

03.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1839

Отец: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Мать: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Станкевич Георгий Дометиев

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1861

Дочь: Грязнова Татьяна (Дометиева)

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Станкевич Александр Дамианов

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Станкевич Николай Дамианов

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Станкевич Стефан Дометиев

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Станкевич Василий Дометиев

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1875

Сын: Станкевич Егор Демьянов

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1878

Дочь: Мария Дамианова

Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.01.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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