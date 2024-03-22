Станкевич (Капутовская) Мария Егорова
Место рождения
Дата рождения06.02.1839
Дата смерти03.01.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1839
Бракосочетание
31.01.1860
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1861
Сын: Станкевич Георгий Дометиев
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
23.12.1861
Дочь: Грязнова Татьяна (Дометиева)
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Станкевич Александр Дамианов
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Станкевич Николай Дамианов
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Станкевич Стефан Дометиев
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Станкевич Василий Дометиев
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
22.04.1875
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Рождение ребёнка
09.01.1878
Дочь: Мария Дамианова
Отец ребёнка: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Смерть
03.01.1891