Капутовская Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти03.09.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1834
Дочь: Александра Георгиева
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Рождение ребёнка
06.02.1839
Дочь: Станкевич Мария Егорова
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Капутовский Иоанн ст
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Рождение ребёнка
До 1842
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Рождение ребёнка
29.05.1843
Сын: Капутовский Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Рождение ребёнка
10.09.1845
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Рождение ребёнка
05.12.1846
Сын: Капутовский Николай Егоров
Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1886