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Капутовская Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

03.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1834

Дочь: Александра Георгиева

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1839

Дочь: Станкевич Мария Егорова

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Капутовский Иоанн ст

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Капутовский Егор Егоров

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1843

Сын: Капутовский Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1845

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1846

Сын: Капутовский Николай Егоров

Отец ребёнка: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Смерть
03.09.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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