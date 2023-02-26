Капутовский Егор (Георгий) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капутовский Егор (Георгий) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1834

Дочь: Александра Георгиева

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1839

Дочь: Станкевич Мария Егорова

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Капутовский Иоанн ст

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Капутовский Егор Егоров

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1843

Сын: Капутовский Иоанн Георгиев

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1845

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1846

Сын: Капутовский Николай Егоров

Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капутовская Анна Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
Поречской Соборной Рождества Богородицы церкви дьякон
Смерть
Неизвестно
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