Капутовский Егор (Георгий) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1834
Дочь: Александра Георгиева
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
06.02.1839
Дочь: Станкевич Мария Егорова
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Капутовский Иоанн ст
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
До 1842
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
29.05.1843
Сын: Капутовский Иоанн Георгиев
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
10.09.1845
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Рождение ребёнка
05.12.1846
Сын: Капутовский Николай Егоров
Мать ребёнка: Капутовская Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Поречской Соборной Рождества Богородицы церкви дьякон
Смерть
Неизвестно