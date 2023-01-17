Капутовский Николай Егоров
Место рождения
Дата рождения05.12.1846
Дата смерти14.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1846
Бракосочетание
27.08.1872
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1872
Поречской дворянской опеки письмоводитель,губернский секретарь
Смерть
14.07.1899
Причина смерти: от разрыва сердца
Похороны
Неизвестно
на Свято=Троицком кладбище