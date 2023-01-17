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Капутовский Николай Егоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.12.1846

Дата смерти

14.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1846

Отец: Капутовский Егор (Георгий) Петров

Мать: Капутовская Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.08.1872

Жена: Капутовская Бронислава Фадеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1872
Поречской дворянской опеки письмоводитель,губернский секретарь
Смерть
14.07.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от разрыва сердца
Похороны
Неизвестно
на Свято=Троицком кладбище
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