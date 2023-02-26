Капутовская (Залесская) Бронислава Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капутовская (Залесская) Бронислава Фадеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Залесский Фадей

Мать: ?

Бракосочетание
27.08.1872

Муж: Капутовский Николай Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Конфирмация (миропомазание)
Неизвестно
римско-католическое исповедование
Смерть
Неизвестно
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