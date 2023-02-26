Капутовская (Залесская) Бронислава Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Залесский Фадей
Мать: ?
Бракосочетание
27.08.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Конфирмация (миропомазание)
Неизвестно
римско-католическое исповедование
Смерть
Неизвестно