Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1830

Дата смерти

11.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1830

Отец: Станкевич Андрей

Мать: Станкевич Матрона Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1857
Поречского уездного казначейства писец 1-го разряда
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Станкевич Георгий Дометиев

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1861

Дочь: Грязнова Татьяна (Дометиева)

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1861
Коллежский регистратор уездного казначейства
Рождение ребёнка
1867

Сын: Станкевич Александр Дамианов

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Станкевич Николай Дамианов

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Станкевич Стефан Дометиев

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Станкевич Василий Дометиев

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1872
уездный секретарь
Рождение ребёнка
22.04.1875

Сын: Станкевич Егор Демьянов

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1875
Поречского уездного казначейства губернский секретарь
Рождение ребёнка
09.01.1878

Дочь: Мария Дамианова

Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.04.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от разрыва сердца
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