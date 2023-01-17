Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Место рождения
Дата рождения03.07.1830
Дата смерти11.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1830
Отец: Станкевич Андрей
Работа или профессия
1857
Поречского уездного казначейства писец 1-го разряда
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Станкевич Мария Егорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1861
Сын: Станкевич Георгий Дометиев
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Рождение ребёнка
23.12.1861
Дочь: Грязнова Татьяна (Дометиева)
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Работа или профессия
1861
Коллежский регистратор уездного казначейства
Рождение ребёнка
1867
Сын: Станкевич Александр Дамианов
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Станкевич Николай Дамианов
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Станкевич Стефан Дометиев
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Станкевич Василий Дометиев
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Работа или профессия
1872
уездный секретарь
Рождение ребёнка
22.04.1875
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Работа или профессия
1875
Поречского уездного казначейства губернский секретарь
Рождение ребёнка
09.01.1878
Дочь: Мария Дамианова
Мать ребёнка: Станкевич Мария Егорова
Смерть
11.04.1879
Причина смерти: от разрыва сердца