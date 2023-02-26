Станкевич Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1827
Отец ребёнка: Станкевич Андрей
Рождение ребёнка
03.07.1830
Сын: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев
Отец ребёнка: Станкевич Андрей
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Станкевич Федосий Андреев
Отец ребёнка: Станкевич Андрей
Рождение ребёнка
До 1838
Дочь: Домна Андреева
Отец ребёнка: Станкевич Андрей
Смерть
Неизвестно