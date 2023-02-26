Станкевич Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Матрона Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1827

Сын: Станкевич Влас Андреев

Отец ребёнка: Станкевич Андрей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1830

Сын: Станкевич Дамиан (Дометий) Андреев

Отец ребёнка: Станкевич Андрей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Станкевич Федосий Андреев

Отец ребёнка: Станкевич Андрей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1838

Дочь: Домна Андреева

Отец ребёнка: Станкевич Андрей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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