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Терезов Семён Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1876

Отец: Терезов Иван Стефанов

Мать: Терезова Татьяна Евсеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1909

Жена: Терезова Марфа Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Терезова Марфа Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1916

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Терезова Марфа Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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