Терезов Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения02.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1876
Отец: Терезов Иван Стефанов
Мать: Терезова Татьяна Евсеева
Бракосочетание
08.11.1909
Жена: Терезова Марфа Сергеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Терезова Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
17.04.1916
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Терезова Марфа Сергеева
Смерть
Неизвестно