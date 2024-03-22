Терезова (Доморецкая) Марфа Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терезова (Доморецкая) Марфа Сергеева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Терезов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Терезов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1916

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Терезов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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