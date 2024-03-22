Терезова (Доморецкая) Марфа Сергеева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
08.11.1909
Муж: Терезов Семён Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Терезов Семён Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1916
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Терезов Семён Иванов
Смерть
Неизвестно