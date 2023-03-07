Гладышева (Савичева) Ефросиния Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Савичева) Ефросиния Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1885

Отец: Савичев Андрей Фёдоров

Мать: Савичева Ефросиния Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1909

Сын: Савичев Василий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
11.11.1911

Муж: Гладышев Василий Михайлович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Гладышев Сергей Васильев

Отец ребёнка: Гладышев Василий Михайлович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1914

Сын: Гладышев Евгений Васильев

Отец ребёнка: Гладышев Василий Михайлович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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