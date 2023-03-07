Гладышева (Савичева) Ефросиния Андреева
Место рождения
Дата рождения23.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1885
Рождение ребёнка
?.07.1909
Сын: Савичев Василий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
11.11.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1912
Отец ребёнка: Гладышев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1914
Сын: Гладышев Евгений Васильев
Отец ребёнка: Гладышев Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно