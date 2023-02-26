Усова Елизавета Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Елизавета Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

29.01.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1819

Дочь: Татьяна Иосифова

Отец ребёнка: Усов Иосиф Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1820

Сын: Усов Яков Иосифов

Отец ребёнка: Усов Иосиф Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Усов Гавриил Иосифов

Отец ребёнка: Усов Иосиф Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.01.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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