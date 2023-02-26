Усова Елизавета Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти29.01.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1819
Дочь: Татьяна Иосифова
Отец ребёнка: Усов Иосиф Ильин
Рождение ребёнка
09.10.1820
Сын: Усов Яков Иосифов
Отец ребёнка: Усов Иосиф Ильин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Усов Гавриил Иосифов
Отец ребёнка: Усов Иосиф Ильин
Смерть
29.01.1857