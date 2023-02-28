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Зеленин Леонид Артёмович

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Зеленин Артём Степанович

Мать: Зеленина Евдокия Сидорова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрена Леонидовна

Мать ребёнка: Зеленина ?

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Зеленина ?

Рождение ребёнка
23.01.1752 ст.

Сын: Зеленин Климент Леонтиевич

Мать ребёнка: Зеленина ?

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
03.06.1759 ст.

Жена: Зеленина Евдокия Ларионова

1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 муж вдовец из д. Кислицинской невеста из Шалеговского покровского прихода деревни ? отец Ларион Зубарев
Рождение ребёнка
1761

Сын: Зеленин Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Зеленин Семён Леонидович

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Зеленин Василий Леонидович

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зеленин Ефим Леонидович

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зеленина Дарья Леонидовна

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина ?

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1809
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
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