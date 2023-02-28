Зеленин Леонид Артёмович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрена Леонидовна
Мать ребёнка: Зеленина ?
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Зеленина ?
Рождение ребёнка
23.01.1752 ст.
Сын: Зеленин Климент Леонтиевич
Мать ребёнка: Зеленина ?
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
03.06.1759 ст.
1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 муж вдовец из д. Кислицинской невеста из Шалеговского покровского прихода деревни ? отец Ларион Зубарев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Зеленин Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Зеленин Василий Леонидович
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зеленина Дарья Леонидовна
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809