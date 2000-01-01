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Зеленина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1759

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрена Леонидовна

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Рождение ребёнка
23.01.1752 ст.

Сын: Зеленин Климент Леонтиевич

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Леонид Артёмович

Смерть
До 1759
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