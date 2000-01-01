Зеленина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрена Леонидовна
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Рождение ребёнка
23.01.1752 ст.
Сын: Зеленин Климент Леонтиевич
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1759