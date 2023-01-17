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Зеленин Климент Леонтиевич

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

23.01.1752 ст.

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1752 ст.

Отец: Зеленин Леонид Артёмович

Мать: Зеленина ?

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кувалдина Дарья Климентовна

Мать ребёнка: Зеленина Матрона Антипина

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Матрона Антипина

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
После 1772
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