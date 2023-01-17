Зеленин Климент Леонтиевич
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения23.01.1752 ст.
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1752 ст.
Отец: Зеленин Леонид Артёмович
Мать: Зеленина ?
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кувалдина Дарья Климентовна
Мать ребёнка: Зеленина Матрона Антипина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
После 1772