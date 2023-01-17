Зеленина (?) Матрона Антипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Матрона Антипина

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Булдечинский десяток
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кувалдина Дарья Климентовна

Отец ребёнка: Зеленин Климент Леонтиевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Климент Леонтиевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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