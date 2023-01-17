Зеленина (?) Матрона Антипина
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Булдечинский десяток
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кувалдина Дарья Климентовна
Отец ребёнка: Зеленин Климент Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795