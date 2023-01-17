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Зеленин Василий Леонидович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Зеленин Леонид Артёмович

Мать: Зеленина Евдокия Ларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Авдотия Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Марельяна Евдокимова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Марельяна Евдокимова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Ефрасинья Романова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Зеленина Марельяна Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Марельяна Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Ефрасинья Романова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1838
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