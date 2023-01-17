Зеленин Василий Леонидович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Авдотия Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Марельяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Марельяна Евдокимова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Ефрасинья Романова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Зеленина Марельяна Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838