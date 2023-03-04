Зеленина Марельяна Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Авдотия Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин Василий Леонидович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин Василий Леонидович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Зеленин Василий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816