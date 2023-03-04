Зеленина Марельяна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Марельяна Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Авдотия Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин Василий Леонидович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин Василий Леонидович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Зеленин Василий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Василий Леонидович

Смерть
После 1816
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