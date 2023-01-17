Зеленина (Зубарева) Евдокия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1759 ст.
1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 муж вдовец из д. Кислицинской невеста из Шалеговского покровского прихода деревни ? отец Ларион Зубарев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Зеленин Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Зеленин Василий Леонидович
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зеленина Дарья Леонидовна
Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763