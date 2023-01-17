Зеленина (Зубарева) Евдокия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Зубарева) Евдокия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1759 ст.

Муж: Зеленин Леонид Артёмович

1759г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 14 муж вдовец из д. Кислицинской невеста из Шалеговского покровского прихода деревни ? отец Ларион Зубарев
Рождение ребёнка
1761

Сын: Зеленин Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Зеленин Семён Леонидович

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Зеленин Василий Леонидович

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зеленин Ефим Леонидович

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зеленина Дарья Леонидовна

Отец ребёнка: Зеленин Леонид Артёмович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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