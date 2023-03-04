Зеленина Евдокия Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Зеленин Григорий Артёмович
Отец ребёнка: Зеленин Артём Степанович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Зеленин Артём Степанович
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710