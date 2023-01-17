Зеленин Артём Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Артём Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Зеленин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Зеленин Григорий Артёмович

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Сидорова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Зеленин Леонид Артёмович

Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Сидорова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Евдокия Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1746
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