Зеленин Артём Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Зеленин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Зеленин Григорий Артёмович
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Сидорова
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Зеленина Евдокия Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746