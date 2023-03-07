Астанина (Чупина) Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астанина (Чупина) Марья Ефимова

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Ефим Степанов

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Сын: Астанин Леонид Тимофеев

Отец ребёнка: Астанин Тимофей Власов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 4. Воспреемники И.д. псаломщика Осколковской Николаевской церкви Александр Феодоров Воронцов и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.

Сын: Останин Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Астанин Тимофей Власов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 35. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская дочь девица параскева Трифонова Останина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астанин Тимофей Власов

Смерть
Неизвестно
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