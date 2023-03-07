Астанина (Чупина) Марья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Ефим Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Астанин Тимофей Власов
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 4. Воспреемники И.д. псаломщика Осколковской Николаевской церкви Александр Феодоров Воронцов и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Астанин Тимофей Власов
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 35. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская дочь девица параскева Трифонова Останина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно