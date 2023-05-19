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Останин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Астанин Тимофей Власов

Мать: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Останина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Останина Анастасия

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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