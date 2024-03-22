Астанин Леонид Тимофеев
Место рождения
Дата рождения01.08.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898 ст.
Отец: Астанин Тимофей Власов
Мать: Астанина Марья Ефимова
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 4. Воспреемники И.д. псаломщика Осколковской Николаевской церкви Александр Феодоров Воронцов и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Смерть
Неизвестно