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Астанин Леонид Тимофеев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.08.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898 ст.

Отец: Астанин Тимофей Власов

Мать: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 4. Воспреемники И.д. псаломщика Осколковской Николаевской церкви Александр Феодоров Воронцов и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Смерть
Неизвестно
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