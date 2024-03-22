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Астанин Тимофей Власов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Сын: Астанин Леонид Тимофеев

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 4. Воспреемники И.д. псаломщика Осколковской Николаевской церкви Александр Феодоров Воронцов и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
1901

Сын: Останин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.

Сын: Останин Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 35. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская дочь девица параскева Трифонова Останина
Рождение ребёнка
1905

Сын: Останин Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Останина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Останина Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Останин Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астанина Марья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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