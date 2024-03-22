Астанин Тимофей Власов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1875
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 4. Воспреемники И.д. псаломщика Осколковской Николаевской церкви Александр Феодоров Воронцов и крестьянская дочь девица Анна Ефимова Чупина
Рождение ребёнка
1901
Сын: Останин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 35. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская дочь девица параскева Трифонова Останина
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Останина Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Останина Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Астанина Марья Ефимова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астанина Марья Ефимова
Смерть
Неизвестно