Останин Николай Тимофеев
Место рождения
Дата рождения02.12.1902 ст.
Дата смерти20.06.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
02.12.1902 ст.
Отец: Астанин Тимофей Власов
Мать: Астанина Марья Ефимова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 35. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская дочь девица параскева Трифонова Останина
Смерть
20.06.1903 ст.
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 221. Умер 7 мес. от родимца