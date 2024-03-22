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Останин Николай Тимофеев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.12.1902 ст.

Дата смерти

20.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1902 ст.

Отец: Астанин Тимофей Власов

Мать: Астанина Марья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 35. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская дочь девица параскева Трифонова Останина
Смерть
20.06.1903 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 221. Умер 7 мес. от родимца
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