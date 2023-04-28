Останин Семен Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Астанин Тимофей Власов
Мать: Астанина Марья Ефимова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Анисья
Смерть
Неизвестно